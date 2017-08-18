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التعليم تنفي تأجيل العام الدراسي الجديد.. وتنتهي من طباعة الكتب بنسبة 80%

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مصراوي Masrawy

التعليم تنفي تأجيل العام الدراسي الجديد.. وتنتهي من طباعة الكتب بنسبة 80%

07:52 م الجمعة 18 أغسطس 2017

التعليم تنفي تأجيل العام الدراسي الجديد.. وتنتهي من طباعة الكتب بنسبة 80%

كتب-أحمد مسعد:نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد في المدارس.وقال أحمد خيري، المتحدث الإعلامي باسم التعليم، في تصريحات لـ"مصراوي"، الجمعة: "كل ما أثير بشأن تأجيل الدراسة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا توجد نية لتأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد 2017-2018، سواء في المدارس أو الجامعات".وأضاف خيري: "الوزارة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد عن طريق طباعة الكتب وتسليمها للمدارس والإدارات التعليمية المختلفة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية".واستطرد: "تم الانتهاء من طباعة نحو 80٪ من كتب الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 2017 - 2018".

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مصراوي Masrawy

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