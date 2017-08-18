مصدر بمجلس الدولة: عرض الحركة القضائية الجديدة على المجلس الخاص غدًا

كتب – محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أنه سيتم عرض الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي الجديد، غدًا السبت على المجلس الخاص، والذي يضم كبار شيوخ المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللجنة المشكلة لإعداد الحركة القضائية انتهت من وضع تشكيل مبدئي للتعديلات، والتي سيتم اتخاذ قرار بالموافقة عليها أو إجراء تعديلات جديدة خلال اجتماعات المجلس الخاص الأيام المقبلة.

وشدد المصدر على أهمية المتابعة المستمرة من المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة لتوزيع القضاة على مختلف الأقسام، لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في إعداد الحركة القضائية بين جميع القضاة بالمجلس.

ويترأس لجنة إعداد الحركة القضائية المستشار أحمد أبو العزم، وتضم في عضويتها المستشارين محمد زكي موسى رئيس إدارة التفتيش الفني، وبخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإداري ويعاونهم عدد من مستشاري المجلس.