«غالي» يظهر على دكة بدلاء النصر أمام الاتفاق

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ظهر حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق والمنضم حديثًا لفريق النصر السعودي في قائمة فريقه والتي ستخوض مباراة الاتفاق ضمن ثاني مباريات الفريق بدوري جميل السعودي.

ويجلس حسام غالي على مقاعد البدلاء في المباراة التي ستجمع بين النصر والاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي بعد وصوله أول أمس الأربعاء إلى السعودية للإنضمام إلى النصر.

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ووقع حسام غالي لنادي النصر السعودي، لمدة موسم منتقلًا من صفوف النادي الأهلي، عقب الفوز بكأس مصر مع الفريق على حساب المصري وتحقيق ثنائية الدوري والكأس.