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الحلقة (14) من "زمن البرغوت2": جابر يقتل عمران.. ووضاح ما زال على قيد الحياة

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الحلقة (14) من "زمن البرغوت2": جابر يقتل عمران.. ووضاح ما زال على قيد الحياة الحلقة (14) من "زمن البرغوت2": جابر يقتل عمران.. ووضاح ما زال على قيد الحياة

كتب : أحمد العميد منذ 49 دقيقة

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل زمن البرغوث "الجزء الثاني"، رحيل أبو وضاح عن الشام متجها نحو الحجاز، واكتشف رشدي وشاهر أنه خصص أملاكه له ولـ"رويدة" فذهبا ليتتبعا خطاه ويعيداه إلا أنهما لم يتمكنا، وفي نفس الوقت وجدت وفيقة زوجة عبده الأموال والأوراق المخصصة لرشدي ورويدة واستولت عليها وادعت أن لص قد استولى عليها وسرعان ما توجهت إلى أمها وخبأت لديها النقود الذهبية والمستندات.

وما غير مجرى الأحداث وجود وضاح على قيد الحياة ولكنه مسجونا لدى العثمانيين ينفذ حكما بالمؤبد صادر ضده.

قتل جابر، عمران بعد أن تعرض له بالسوق إثر اتهامات هدية له باعتدائه عليها وبعدها خضع جابر لحالة اكتئاب شديدة، وفي ذلك الحين أراد رجال الحارة توكيل أبولطفي للقيام بمقام مختار الحارة بعد أبووضاح ولكنه رفض لظروف خاصة، وفي حالة من القلق حدّثت أم العقيد شاهر، عفاف بشأن تأخر الإنجاب فادعت عفاف أنها لن تنجب بعد صدماتها المتتالية.. وفي ذلك الحين عرضت على شاهر أن تذهب وتخطب له سعاد ولكن سعاد كانت اقتنعت بخطيبها رشدي وتفاعلت معه ومع أهله.

أحداث الجزء الثاني من المسلسل تدور عن الحياة في البيئة الشامية من عام 1918 وتستمر حتى عام 1926، وما تتضمنه من أحداث خروج العثمانيين من البلاد ودخول الملك فيصل إلى دمشق والاحتلال الفرنسي.

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