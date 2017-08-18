أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع سائق سقطت سيارته بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع سائق سقطت سيارته بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد

07:42 م الجمعة 18 أغسطس 2017

مصرع سائق سقطت سيارته بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال مصدر أمني مطلع في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إن سائق سيارة أجرة لقي مصرعه بعد سقوطه بسيارته في المجرى الملاحي لقناة السويس بمنطقة مرفق معديات الرسوة.

وأشار المصدر، في تصريح لمصراوي، إلى أن سيارة أجرة اندفعت مسرعة وداخلها سائقها نحو مرسى مرفق معديات منطقة الرسوة الواصلة بين ضفتي المجرى الملاحي للقناة وسقطت في المياه، مؤكدًا أن جثة السائق لم تظهر إلى الآن، متوقعًا أن يكون الحادث محاولة للانتحار.

في سياق متصل، أكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس أن حركة ملاحة السفن بالقناة لم تتأثر بالحادث، وأنه جاري انتشال السيارة والبحث عن جثة السائق.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الفريق مميش: أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس لأول مرة إلى إسبانيا

    أخبار

  • مذكرة تفاهم بين "قناة السويس" وشركة إيطالية لإنشاء مصنع حديد بالعين

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

  • ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي

    أخبار

إعلان

d8c88ab093.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد