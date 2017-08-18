مصرع سائق سقطت سيارته بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر أمني مطلع في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إن سائق سيارة أجرة لقي مصرعه بعد سقوطه بسيارته في المجرى الملاحي لقناة السويس بمنطقة مرفق معديات الرسوة.

وأشار المصدر، في تصريح لمصراوي، إلى أن سيارة أجرة اندفعت مسرعة وداخلها سائقها نحو مرسى مرفق معديات منطقة الرسوة الواصلة بين ضفتي المجرى الملاحي للقناة وسقطت في المياه، مؤكدًا أن جثة السائق لم تظهر إلى الآن، متوقعًا أن يكون الحادث محاولة للانتحار.

في سياق متصل، أكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس أن حركة ملاحة السفن بالقناة لم تتأثر بالحادث، وأنه جاري انتشال السيارة والبحث عن جثة السائق.