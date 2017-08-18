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اعتماد نتيجة اختبارات القبول في مدارس التمريض بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

اعتماد نتيجة اختبارات القبول في مدارس التمريض بشمال سيناء

07:38 م الجمعة 18 أغسطس 2017

اعتماد نتيجة اختبارات القبول في مدارس التمريض بشمال سيناء

العريش - أ ش أ:
اعتمد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء نتيجة اختبارات القبول بمدارس التمريض بالمحافظة.

وقال الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة إنه تم قبول 175 طالبًا وطالبة فى مختلف المدارس بواقع 60 طالبا وطالبة في العريش ، و60 طالبًا وطالبة في الشيخ زويد ورفح ، و30 طالبًا وطالبة في بئر العبد، و25 طالبًا وطالبة في وسط سيناء.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم النتائج إلى جميع المدارس غدًا السبت لاعلانها رسميًا، موضحًا أنه تقرر فتح باب التظلمات للطلاب غير المقبولين اعتبارًا من غد السبت وإلى يوم 24 من أغسطس الجاري، كما سيتم البت في جميع التظلمات وإعلانها يوم 30 أغسطس الجاري.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الاختيار طبقًا للشروط المحددة للقبول والسابق إقرارها من المحافظ بألا يقل الحد الأدنى للمجموع في الشهادة الإعدادية العامة عن 265 درجة، وأن تكون الشهادة الإعدادية العامة حديثة لغة إنجليزية عن نفس العام، على أن يكون المتقدم من نفس المحافظة، وأن يكون مقيمًا إقامة دائمة فيها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يقل السن عن 14.5 عام فى أول أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى تخريج جيل جديد من الممرضين والممرضات لخدمة أهلهم في شمال سيناء، وتقديم خدمة طبية متميزة لهم.

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