ضبط 14 متسللاً إفريقيًا في نصر النوبة بأسوان
ضبط 14 متسللاً إفريقيًا في نصر النوبة بأسوان
07:37 م الجمعة 18 أغسطس 2017
صورة أرشيفية لمتسللين افارقه
أسوان - إيهاب عمران:
ضبطت مباحث نصر النوبة في محافظة أسوان 14 متسللاً إثيوبيًا وسودانيًا، أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريق غير شرعية.
تلقى مدير أمن أسوان، اللواء فتح الله حسني، إخطارًا من مدير المباحث، العميد محمود عوض، بضبط 14 متسللاً دخلوا البلاد بطريق غير شرعية، بينهم 13 شخصًا إثيوبي الجنسية وآخر سودانيًا، وذلك في منطقة وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة.
لم يُعثر مع المتسللين على أي إثبات شخصية أو جوازات سفر، وتبين أنهم جاءوا أسوان بحثًا عن العمل بواسطة عصابات تهريب البشر عبر الدروب الصحراوية.
وحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم إلى بلادهم.
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