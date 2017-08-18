مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم بطريق "أسوان - أبوسمبل"

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان أخران في حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب بسيارة ملاكي، مساء اليوم، على طريق (أسوان - أبو سمبل).

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء فتح الله حسني، إخطارًا من رئيس المباحث العميد محمود عوض بالحادث الذي وقع بالقرب من الكيلو 150 على طريق (أسوان - أبو سمبل) السياحي، بين سيارة ملاكي رقم (5166 ص و ج)، وأتوبيس نقل ركاب رقم (8964 ص و ك)، وما أسفر عنه من مصرع عثمان سعد محمد علي (43 سنة)، وإصابة أحمد عثمان محمد (23 سنة - مصاب بكدمات متفرقة بالجسد)، وهاني عبد العاطي عبد الباسط (مصاب بقطع في الساق اليسرى).

نقل المصابون إلى مستشفى أسوان الجامعي، وأودعت جثة المتوفي المشرحة العمومية، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.