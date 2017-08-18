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الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع مدربه المحتمل

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الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع مدربه المحتمل الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع مدربه المحتمل

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اتفق مجلس إدارة نادي مع المدرب البرازيلي باولو أتوري على عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال المفاوضات علي بنود العقد وبناء عليه سيتم حسم الأمر وكافة الاتفاقات، وكان قد طلب المدير الفني البرازيلي مليون و100 ألف دولار سنويا لتولي تدريب القلعة البيضاء.

واستقر مسؤولي الزمالك مع البرازيلي باولو أتوري، على أن يكون عدد المعاونيين له هما اثنين فقط خلال توليه تدريب الفريق أحدهمًا كمدرب مساعد، والآخر يعمل كمحلل للأداء.

وتفاضل إدارة الزمالك حاليًا بين الثنائي باولو أوتوري وفرانكي فيركواتيرين، المدير الفني السابق لفريق أندرلخت البلجيكي، إلا أنه يعد المدرب البرازيلي هو الأقرب لتولي مسؤولية الزمالك.

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