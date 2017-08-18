رئيس مركز الخارجة: الانتهاء من المرحلة الأولى للممشى السياحي
رئيس مركز الخارجة: الانتهاء من المرحلة الأولى للممشى السياحي
07:29 م الجمعة 18 أغسطس 2017
المهندس مجدى الطماوي
الخارجة - أ ش أ:
قال المهندس مجدى الطماوي رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ"الممشى السياحي" شمال مدينة الخارجة.
وأضاف الطماوي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم البدء في 500 متر إضافية من الممشى الذي يستهدف إضفاء الطابع الحضاري والجمالي لشمال المدينة، بالإضافة إلى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في وجود ممشى أمن لهم.
وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح الممشى بشكل رسمي بعد أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية وتزويده بكافة الخدمات اللوجيستية التي من المقرر إتاحتها للشباب بهدف توفير فرص عمل بديلة.
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