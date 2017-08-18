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بالصور.. "القرآن والإنجيل" ينهيان خصومة ثأرية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "القرآن والإنجيل" ينهيان خصومة ثأرية في سوهاج

07:23 م الجمعة 18 أغسطس 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:
أنهت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، تحت إشراف مدير الأمن اللواء عمر عبد العال، اليوم الجمعة، خصومة ثأرية دامت 7 سنوات بين عائلتي "خلف الله" و"ميخائيل"، ناحية قرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة شرقي المحافظة.

أقيمت مراسم الصلح بمدرسة الشهيد حمدي حنفي الإعدادية بذات الناحية، في حضور اللواء عمر عزمي سكرتير عام محافظة سوهاج، والعميد منتصر عبد النعيم مفتش فرع الأمن العام بسوهاج، والعقيد الطيب حامد وكيل إدارة الأمن الوطني بسوهاج، والمقدم وليد حسانين، والمستشار العسكري لمحافظة سوهاج، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعمد ومشايخ القرية والقرى المجاورة، ورجال الأزهر والكنيسة، وحوالي ألفي شخص من أبناء العائلتين والعائلات الأخرى بمركز ساقلته.

من جهته، قال اللواء خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية إن الخصومة نتج عنها مقتل سامي جمال عزمي سامي (22 سنة) حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بناحية العوامية دائرة مركز ساقلته، ينتمي لعائلة ميخائيل، اُتهم في مقتله عزام أبو النصر محمد خلف الله، مقيم بذات الناحية، ينتمي لعائلة خلف الله، حكم عليه بالسجن 7 سنوات، وتم الإفراج عنه عقب تنفيذ العقوبة.

وأضاف الشاذلي أن والد المجني عليه تنازل عن الدية التي قدمها له والد المتهم في القضية، وقدرها نصف مليون جنيه، وذلك تسامحًا منه وعفوًا عن والد المتهم الذي قدم له الدية، مؤكدًا خلال تنازله عن الدية التي تم الاتفاق عليها أن نجله لا يُقدر بمال الدنيا، وأنه تنازل عليه تقديرًا للحضور وكل من سعى لإنهاء الخصومة الثأرية.

وقال الرائد حلمي حليم ،رئيس مباحث مركز ساقلته، إن الجهود المستمرة والتواصل الدائم لضباط وحدة مباحث مركز ساقلته مع طرفي الخصومة بعد الدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر ورجال الكنيسة وأعضاء مجلس النواب بذات الناحية.

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