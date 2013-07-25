الحلقة (14) من "لعبة الموت" تكشف عن كذب "نايا" بشأن حملها

كتب : الوطن منذ 48 دقيقة

تطلب نايا إجازة من عملها للسفر إلى الإسكندرية للاطمئنان على والدتها وخالتها وتطلب من إنجي عدم تعريف كريم إلى أي مكان ستسافر. جاء ذلك في بداية أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "لعبة الموت".

تزور ليلى طبيبة نايا الخاصة لتكتشف حقيقة مهمة، وهي أن الأخيرة كانت اتفقت معها وأقنعتها بالاحتيال على زوجها عاصم، الذي يؤدي دوره الفنان عابد الفهد، والادّعاء بأنها خضعت لعملية استئصال للرحم ولم يعد بإمكانها الإنجاب، كي تحصل على الطلاق.

تحدث مواجهة بين كريم ونهى، حيث تعترف له أنها لا تستطيع العيش بدونه بينما يؤكد لها على أنه لا يوجد لديه أي مشاعر نحوها.

تتطور علاقة عاصم وشهد وتكتشف أن مشاعرها تجاهه حقيقية ولا علاقة لها بالخطة التي رسمتها بالاتفاق مع شقيقته للإيقاع به كي ينسى نايا.

يذكر أن مسلسل "لعبة الموت" من بطولة سيرين عبدالنور وعابد فهد وماجد المصري، من تأليف ريم حنا، وإخراج الليث حجو.