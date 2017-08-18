نقيب الصحفيين: لست راضيًا عن تعامل الحكومة مع الإعلام

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قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، اليوم الجمعة، إن تكلفة إصدار نسخة ورقية واحدة من الجريدة تصل إلى 7 جنيهات، ورغم ذلك تُباع 2 جنيه فقط، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة دعم الصحافة.

أضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، «زعلان من الحكومة لأنها لا تستغل القوى الناعمة لمصر، وغير راضٍ عن تعاملها مع وسائل الإعلام».

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تابع أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بدأ خطوة جيدة رغم تأخرها، نحو حوار مجتمعي حول الإصلاح الاقتصادي مع النقابات العامة والهيئات، مشدّدًا على أن جميع الصحف في مصر تعاني من مشاكل مالية.

أكد النقيب، أن «صحف قومية وخاصة وحزبية تتحمل مديونية كبيرة لمؤسسة الأهرام، أتحمل تأخرها لعدم إغلاقها»، موضحًا أنه يجب على الحكومة التعاون والتفاهم لهيكلة أوضاع الصحف القومية.