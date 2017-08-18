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سلامة: تخصيص 280 وحدة سكنية للصحفيين في «مدينتي»

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سلامة: تخصيص 280 وحدة سكنية للصحفيين في «مدينتي» سلامة: تخصيص 280 وحدة سكنية للصحفيين في «مدينتي»

التحرير

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قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، اليوم الجمعة، إنه تقرر زيادة بدل الصحفيين 300 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق ذلك بداية من هذا الأسبوع.

أضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في »، عبر فضائية «MBC مصر»، أن وزارة الإسكان خصصت أرض بمساحة 1300 متر لبناء مستشفى الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر.

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أوضح النقيب، أنه سيتم الإعلان عن تخصيص 280 وحدة سكنية للصحفيين في «مدينتي»، بمساحات تتراوح من 90 إلى 120 مترًا، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها خلال أيام.

وأكد أنه سيكون هناك قواعد شفافة لحصول أعضاء النقابة على الوحدات السكنية المخصصة، موضحًا أنه من الممكن الاحتكام إلى القرعة.

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التحرير

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