أزهريون: لا يجوز زواج مسلمة من مسيحي أو يهودي لهذه الأسباب

التحرير

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بعد الضجة، التي أحدثتها قرارات الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بالسماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم، جاءت فتوى الشيخ مصطفى راشد، أحد مشايخ الأزهر، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال فيها إن الشريعة أباحت زواج المسلمات من أهل الكتاب (المسيحيين واليهود). راشد أوضح، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه لا يوجد نص قرآني أو حديث يمنع مثل هذا الزواج.

"التحرير" في التقرير التالي تستعرض آراء علماء أزهريين حول نفس المسألة..

تبديد وليس تجديدًا

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة.

وأضاف شومان، في تصريحات صحفية له، أن زواج المسلمة من غير المسلم، فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، إذ لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة، ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه، ولتستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها، وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

وأوضح وكيل الأزهر، أنه لذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية، لأنه يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب، ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج.

وأشار شومان، إلى أن تدخل غير العلماء المدركين حقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان، وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

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لا يجوز

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز للمسيحي أو اليهودي الزواج من المسلمة؛ وفقًا للنصوص القرآنية وإجماع الفقهاء في هذا الصدد.

وأوضح كريمة، لـ"التحرير"، أن التحريم مذكور بنصوص قرآنية، منها قول الله تعالى: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ).

يفتقد الأمانة

وعلق الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، على تلك المسألة، بالتأكيد أنه لا يجوز شرعًا أن ينكح المرأة المسلمة غير مسلم، حتى ولو كان من أهل الكتاب.

وبررعاشور، في تصريحات لـ"التحرير"، مشروعية زواج المسلم من المسيحية واليهودية وليس العكس، قائلا: "الرجل المسلم أمين على المرأة غير المسلمة، وعند زواجه بها سيسمح لها بممارسة شعائرها الدينية سواء المسيحية أو اليهودية، أما غير المسلم إذ تزوج من مسلمة، لن يكون مخلصًا أو أمينًا عليها، فلو كان أمينًا عليها لشرع الله ذلك".

​باطل

وقالت دار الإفتاء، إن زواج المسلمة من غير المسلم باطل، ولا يتوافق مع نصوص الشريعة الإسلامية.

وأضافت الدار في فتوي لها حملت رقم 2482، عبر الموقع الرسمي لها، خلال ردها على استفسار أحد المواطنين حول "مسلمةٌ خاليةٌ من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن، ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟". "نعم، يكون هذا النكاح باطلًا، ويلزم التفريق بينهما، ولا يترتب عليه شيءٌ من أحكام النكاح الصحيح".