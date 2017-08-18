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بكري ناعيا رفعت السعيد: فقدنا مناضلًا شرسًا (فيديو)

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بكري ناعيا رفعت السعيد: فقدنا مناضلًا شرسًا (فيديو) بكري ناعيا رفعت السعيد: فقدنا مناضلًا شرسًا (فيديو)

التحرير

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نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، بعدما وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «كانت القلوب معلّقة بالراحل، فقدنا مناضل وطني حقيقي، واستطاع بذكائه أن يحتوي الكثيرين، ما انعكس على تماسك حزب التجمع طوال سنوات ماضية».

أضاف: «السعيد كان مناضلًا شرسًا ضد جماعة الإخوان، وضد كل المتأسلمين، ولم يكن يتردد في المواجهة، بل كان قويًا وذكيًا، له تاريخ كبير الكل شاهد عليه».

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ويذكر أن السعيد وافته المنية أمس، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر «الغفير» في منطقة الدراسة، وشارك في الجنازة الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والكاتبة أمينة شفيق، ومصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وقيادات حزب التجمع والأحزاب الأخرى.

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التحرير

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