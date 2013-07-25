الحلقة (14) من "جار القمر": أموال "فاطمة" تغير نظرة "عنود" تجاهها

كتب : الوطن منذ 47 دقيقة

تواصل عنود معاملتها السيئة لفاطمة، القريبة التي جاءت عقب وفاة والدة عنود لتحتل مكنها، حيث تريد الزواج من أبوشهد، فيما ترفض البنات ذلك.

من ناحية أخرى، تغير حلا دفة العلاقة بينهما، وذلك بإخبار عنود بأن فاطمة تمتلك أموالا كثيرة من شأنها أن توفر لها السيارة التي تريدها وجميع احتياجاتها، فأصبحت عنود تلاطفها وتتودد إليها، على أن تفاتحها في أمر الزواج من أبيها في القريب العاجل.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، ولطيفة المجرن، وإلهام الفضالة، ويعقوب عبدالله، وزهرة عرفات، وجواهر، وليلى عبدالله.