مصراوي يلتقي أهل رضيع "دُرج حضّانة بني سويف": جثمانه بدأ في التحلل (صور)

بني سويف ـ أحمد كامل:

قبل يومين، شهد مستشفى خاص في محافظة بني سويف، واقعة مؤسفة بعدما احتجزت إدارة المستشفى جثمان رضيع توفي داخل حضّانة المستشفى، رفضًا لتسلميه لذويه، الذين لم يسددوا باقي الحساب، واشتكوا لجنة للرقابة الإدارية تصادف مرورها بالمستشفى، والتي اكتشفت بدورها أن المستشفى تخبأ جثمان الطفل داخل درج للمستلزمات الطبية بالحضانة.

مصراوي التقى أحمد فاروق محمد، عم الطفل، والذي كشف تفاصيل واقعة عثورهم على نجل أخيه، المسافر إلى خارج البلاد للعمل.

"احتجزوا جثمان الرضيع مقابل 1700 جنيه باقي حساب الحضّانة"، قال أحمد فاروق، وأوضح: "أنجبت زوجة شقيقي يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، داخل مستشفى خاص بمدينة الفشن، وتكفلت أنا بإجراءات نقلها إلى المستشفى ورعايتها والصغير لأن شقيقي يعمل بالخليج، وقرر الأطباء نقل الطفل إلى الحضّانة لسوء حالته الصحية، وبعد فشلنا في إدخاله أي حضّانة حكومية اضطررنا للتوجه لإحدى المستشفيات الخاصة، والتي طلبت في البداية مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، وبعد 5 أيام طلبت مبلغ 6 آلاف جنيه دفعناها جميعها، إلا أنه في اليوم السابع لمكوث الرضيع في الحضّانة فوجئنا باتصال من المستشفى أعلمونا خلاله بوفاة الطفل. عندها توجهنا لاستلامه فطالبونا بدفع مبلغ 1700 جنيه، ورفضوا تسليمنا إياه قبل سداد المبلغ".

يضيف عم الطفل: "لم نستطع توفير المبلغ واتصلنا بوالد الطفل لإرسال المبلغ المطلوب، فيما توجهت أنا لإدارة المستشفى عارضًا إمضاء إيصال أمانة مني مقابل تسليمي الطفل ورد المبلغ فور توفره إلا أنهم رفضوا، فما كان مني إلا أن استغثت بحملة من الرقابة الإدارية كانت تمر مصادفة داخل المستشفى، وانتقل أعضاؤها معي إلى قسم الحضانات فلم نجد الصغير، وبالتنفتيش عثرنا عليه ملفوفًا في ملائة بيضاء داخل (درج) للمستلزمات الطبية أسفل الحضانة، وقد تحول لونه إلى الزرقة بفعل التحلل"، متابعًا: "ما حدث مع الصغير بعيدًا تمامًا عن الإنسانية والأخلاق، ونطالب بحقه".

وكان المستشار عماد علي، المحامي العام لنيابات بني سويف، أمر بتشريح جثة الرضيع للوقوف على سبب الوفاة، وكذا التحقيق مع إدارة المستشفى والمسؤول عن قسم الحضّانات، وتسليم جثة الطفل لأسرته.

كما أمر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بنقل جميع الأطفال المتواجدين داخل الحضّانة، وعددهم 11 طفلاً، إلى مستشفيي بني سويف العام، والواسطى المركزي، بالأجهزة والحضانات.

وشمّعت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد القادر مدير الإدارة، قسم الحضّانات بالمستشفى محل الواقعة، لحين وصول تقرير النيابة العامة، وإعداد تقرير فني بحال المستشفى.

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