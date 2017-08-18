ننشر تفاصيل وشروط مسابقة "الإبداع في مواجهة الإرهاب" بعد مد فترة التقديم بها

كتبت- نسمة فرج:

أعلن الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، مد فترة التقدم لمد فترة التقدم للمسابقة الكبرى "الإبداع في مواجهة الإرهاب.. مصر بشبابها أقوى"، التي تقام تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة، وذلك استجابة لمطالب الشباب المبدعين، إلى 31 أكتوبر 2017، بدلا من ٢٤ سبتمبر ٢٠١٧.

وقال ربيع في تصريحات له اليوم الجمعة، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على إتاحة الفرصة لشباب المبدعين لطرح إبداعهم وتقديمه للمجتمع الثقافي، وإيمانا بأهمية وحتمية دور الشباب في مواجهة قوى الظلام والتخلف بنشر الإبداع بكافة أشكاله، واستكمالا للفعاليات الثقافية التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، والتي تولى الاهتمام الأكبر لشباب المبدعين، وكان آخرها عقد مؤتمر "دور الشباب في الإصلاح الثقافي" والذي عقد في الفترة من ٣٠ يوليو وحتى ٣ أغسطس ٢٠١٧ بمشاركة ٢٥٠ فنانا ومُبدعا وأديبا شابا، وفى ضوء ما تضمنه المؤتمر من توصيات.

يذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، كان قد أعلن عن انطلاق المسابقة الكبرى "الإبداع في مواجهة الإرهاب" للشباب من سن ١٧ وحتى ٣٥ سنة ، وتشمل المسابقة عشرة فروع كالتالي:

١- الشعر (عامية وفصحى)

٢- القصة القصيرة

٣- السيناريو

٤- الرواية

٥- النص المسرحي

٦- الرسوم المتحركة

٧- الفيلم التسجيلي

٨- الفن التشكيلي

٩- الأغنية بكافة عناصرها (شعر / لحن/ غناء)

10ـ دراسة وبحث حول ظاهرة الإرهاب، الأسباب والحلول.

كما أعلن الدكتور حاتم ربيع أن المسابقة ستتضمن ثلاث جوائز لكل فرع من الفروع العشرة؛ كالتالي:

- الجائزة الأولى وقيمتها خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

- الجائزة الثانية وقيمتها ثلاثة آلاف جنيه.

- الجائزة الثالثة وقيمتها ألفى جنيه.

بالإضافة إلى تبنى المجلس الأعلى للثقافة نشر الأعمال الفائزة في مجالات الأدب ضمن سلسلة المواهب التي تصدر عن المجلس، والتعاون مع قطاعات الوزارة المعنية لتنفيذ النصوص المسرحية ونصوص السيناريو الفائزة وإقامة معرض فن تشكيلي للأعمال الفائزة.

وجاءت شروط التقدم للمسابقة على النحو التالي:

- أن يتناول العمل الإبداعي قضية مواجهة الإرهاب والتطرف.

- ألا يتعدى سن المتقدم/ المتقدمة وقت الإعلان عن المسابقة عن ٣٥ سنة وألا يقل عن ١٧ سنة.

- التقدم لفرع واحد فقط من فروع المسابقة.

- ألا تقل مدة فيلم الرسوم المتحركة عن ثلاث دقائق.

- ترسل ثلاث نسخ من العمل الأدبي المقدم بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة تتضمن العمل.

- ألا تزيد مدة النص المسرحي عن ٦٠ دقيقة حين العرض.

- ترسل ثلاث نسخ على أسطوانات مدمجة من الفيلم التسجيلي أو عمل الرسوم المتحركة.

- يقوم المتسابق بتسليم عمل واحد فقط للمتقدمين في مجال الفنون التشكيلية.

- ألا يقل العمل المقدم في مجال "دراسة وبحث حول ظاهرة الإرهاب.. الأسباب والحلول" عن ٣٠٠٠ كلمة وألا يزيد عن ٥٠٠٠ كلمة.

- آخر موعد للتقديم 31 أكتوبر ٢٠١٧.