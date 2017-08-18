أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السكك الحديدية: 120 ألف مقعد إضافي بالقطارات استعدادًا لعيد الأضحى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السكك الحديدية: 120 ألف مقعد إضافي بالقطارات استعدادًا لعيد الأضحى

07:14 م الجمعة 18 أغسطس 2017

السكك الحديدية: 120 ألف مقعد إضافي بالقطارات استعدادًا لعيد الأضحى

كتب- عبدالله قدري:

أعلن المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الموارد والمتحدث الرسمي للهيئة، عن أنه سيتم تشغيل 26 قطارا إضافيا "مكيفة ومميزة"، بالإضافة إلى ضم عدد 26 عربة، إضافة إلى بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 11/9/2017 بإجمالي عدد مقاعد إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك بحوالي 120 ألف مقعد زيادة.

وأوضح أبو هرجة، في بيان الجمعة، أن المقاعد الإضافية تضم حوالي 75 ألف مقعد بالقطارات المكيفة و45 ألف مقعد بالقطارات غير المكيفة لرحلات الذهاب والعودة.

وأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنه تم تكثيف الرقابة على منافذ الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات منعا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء مناشداً الركاب المسافرين التعاون مع الهيئة في إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات لكل راكب حفاظا على حقوقهم.

وأوضح أبو هرجة أنه في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية وخاصة الوجه القبلي لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك قامت الهيئة بالاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب وخاصة بخطوط الوجه القبلي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

    أخبار

  • "الزراعة" تشدد التفتيش على أسواق اللحوم استعدادا لعيد الأضحى

    أخبار

  • بالصور- السكة الحديد توفر قطارات إضافية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

    أخبار

  • بالأسعار.. لحوم عيد الأضحى بمنافذ وزارة الزراعة (إنفوجرافيك)

    أخبار

إعلان

4a06e25380.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد