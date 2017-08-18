السكك الحديدية: 120 ألف مقعد إضافي بالقطارات استعدادًا لعيد الأضحى

كتب- عبدالله قدري:

أعلن المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الموارد والمتحدث الرسمي للهيئة، عن أنه سيتم تشغيل 26 قطارا إضافيا "مكيفة ومميزة"، بالإضافة إلى ضم عدد 26 عربة، إضافة إلى بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 11/9/2017 بإجمالي عدد مقاعد إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك بحوالي 120 ألف مقعد زيادة.

وأوضح أبو هرجة، في بيان الجمعة، أن المقاعد الإضافية تضم حوالي 75 ألف مقعد بالقطارات المكيفة و45 ألف مقعد بالقطارات غير المكيفة لرحلات الذهاب والعودة.

وأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنه تم تكثيف الرقابة على منافذ الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات منعا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء مناشداً الركاب المسافرين التعاون مع الهيئة في إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات لكل راكب حفاظا على حقوقهم.

وأوضح أبو هرجة أنه في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية وخاصة الوجه القبلي لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك قامت الهيئة بالاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب وخاصة بخطوط الوجه القبلي.