ردًا على أزمة "الكلاب البولسية".. الآثار: نستعين بها استجابة لتعليمات شرطة السياحة

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار تستعين بالفعل ببعض كلاب الحراسة لتأمين المتحف المصري ومنطقة آثار الهرم، جاء ذلك رداً على ما تم تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مبالغ تكاليف كلاب الحراسة والتي يصل تكلفة الكلب الواحد 9 آلاف جنيه في الشهر الواحد.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى لآثار- في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، أن الاستعانة بالكلاب يأتي ضمن تعليمات شرطة السياحة والآثار لتأمين المواقع والمتاحف في مصر.

وأثر هذا القرار استياء عدد من الآثريين، لأن المطلوب يومياً عدد 6 كلاب للمنطقة بواقع 540 ألف جنيه شهريًا، فيما يحصل الأثري على راتب شهري 900 جنيهًا.

الجدير بالذكر أن مجموعة من العاملين بالآثار قد نظموا عدد من الوقفات لعدم موافقة وزارتي المالية والآثار على صرف علاوة الحد الأدنى للعامين بالوزارة، من المتعاقدين والموظفين، وكذلك حل أزمة الباب السادس للمتعاقدين بالوزارة ونقلهم إلى الباب الأول.

في بداية أغسطس اجتمع خالد العناني، وزير الأثار، بعدد من أعضاء اللجنة النقابية للآثار والنواب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو اللجنة الوطنية للصحافة وعبد الخالق درويش، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالآثار، ورجب عيد، أمين عام اللجنة النقابية للآثار، وذلك لمتابعة آخر المستجدات بشأن رفع قيمة الجهد غير العادي بنسبة 80% وكذلك مناقشة ملف علاوة الحد الأدنى.