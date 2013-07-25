الحلقة (15) من "زمن البرغوت2": صبحية تخطط كي تزوج "رويدة" لابنها "صفوان"

كتب : أحمد العميد منذ 38 دقيقة

ظهرت في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل زمن البرغوت "الجزء الثاني"، شكوك رشدي حول احتمال أن تكون وفيقة هي من سرقة النقود الذهبية وعقود الملكية الخاصة به وبـ"برويدة" المقدمة لهما من أبي وضاح، وواجه رشدي وفيقة بهذه الشكوك إلا أن عبده وصفوان وأبوصفوان عنّفوه على ظنه مما جعله لايستطيع أن ينطق.

وظل شاهر وعفاف يدوران في فلك حيرتهما، كلاهما متيقن من حبه للآخر، إلا أنهما لا يستطيعان التصريح بذلك تحت وطأة الشكوك.

تبدأ صبحية في التخطيط لتزوج ابنها صفوان لرويدة زوجة وضاح الذي ما زال على قيد الحياة؛ طمعًا في أملاكها التي قدمها لها أبو وضاح قبل أن يهم بالرحيل، بينما يوافق رشدي أمه على تلك الفكرة، وفي ذلك الحين تذهب عفاف وأم دياب لتهديد هدية بكشف سترها إن لم تعترف لأخيها بظلمها لجابر إلا أنها لم تخضع لتهديدهما، وهو ما دفع شاهر لنقل الحقيقة لأخيها عمران، ما أثار غضبه وظل يضربها حتى تعترف بخطيئتها.

يذكر أن الجزء الثاني من المسلسل الذي يستمد أحداثه من البيئة الشامية في الفترة من عام 1918 وتستمر حتى عام 1926، وما تتضمنه من أحداث خروج العثمانيين من البلاد ودخول الملك فيصل إلى دمشق والاحتلال الفرنسي.