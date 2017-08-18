واشنطن: من غير المناسب وضع مهلة زمنية لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق

واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الرائد أدريان جالاواي، اليوم الجمعة، إنه من غير المناسب الآن وضع مهلة زمنية للمهمات الدولية والأمريكية لإلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش "الإرهابي في سوريا والعراق.

وأوضح جالاوي -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن المهمة الأساسية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا هي القضاء على (داعش)، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتم من خلال دعم قوات شريكة في العراق وسوريا، عبر تنفيذ ضربات جوية وتوفير دعم لوجيستي لها وتقديم الخبرات القتالية إلى عناصرها.

وأكد المتحدث الأمريكي أن التحالف الدولي حقق تقدما ميدانيا على الأرض من خلال تحرير أراض شاسعة، إلا أن التنظيم مازال قادرا على تنفيذ هجمات إرهابية.

كان المتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديموقراطية طلال سلو، قال إن التحالف يعتقد أن الولايات المتحدة لها مصلحة استراتيجية "في البقاء لفترة طويلة".