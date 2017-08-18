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وزير الخارجية اليمني: مقتل أكثر من 4 ألاف مدني في تعز منذ بداية الحرب

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية اليمني: مقتل أكثر من 4 ألاف مدني في تعز منذ بداية الحرب

06:44 م الجمعة 18 أغسطس 2017

وزير الخارجية اليمني: مقتل أكثر من 4 ألاف مدني في تعز منذ بداية الحرب

نيويورك - (أ ش أ):
قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى المدنيين في مدينة (تعز) منذ بداية الحرب في اليمن بلغ 4 آلاف و164 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 7 آلاف و911 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف المخلافي - خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمن حول الأزمة اليمنية أوردتها قناة (العربية) - أن اليمنية تتمسك بالحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاثة المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية مستعدة لتقديم كل التنازلات من أجل السلام العادل والمستدام الذي يستحقه الشعب اليمني بشرط التمسك بالمرجعيات.

وطالب وزير الخارجية اليمني مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأن يوجه رسالة واضحة ومحددة للطرف الرافض للسلام، لافتا إلى أن الانقلابيين يتمسكون برفض السلام بسبب الدعم المادي واللوجيستي من إيران.

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مصراوي Masrawy

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