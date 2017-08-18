الشرطة الفنلندية: ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الطعن إلى قتيلين 06:42 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الشرطة الفنلندية

هلسنكي - (أ ش أ):أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الطعن إلى قتيلين في مدينة (توركو) غربي البلاد.ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نبأ عاجل لم يتضمن مزيدًا من التفاصيل.وكانت الشرطة الفنلندية قد أعلنت أنها أطلقت النار على مشتبه به كان يمسك سكينًا كبيرة، ما أسفر عن إصابته في قدمه، ثم تم اعتقاله.

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