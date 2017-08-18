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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة في قلقيلية

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مصراوي Masrawy

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة في قلقيلية

06:41 م الجمعة 18 أغسطس 2017

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة في قلقيلية

رام الله - (أ ش أ):
هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي - في تصريحات صحفية - إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمعها المسيرة دون وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

كما اقتحم جنود الاحتلال منازل المواطنين واعتلوا أسطحها واستخدموها كثكنات عسكرية، إلى جانب نصب عدد من الكمائن في المنازل المهجورة لاعتقال المتظاهرين.

من ناحية أخرى، وفي قرية نعلين غرب مدينة رام الله، شارك عشرات المواطنين في المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري.

وقالت مصادر محلية إن مسيرة اليوم جاءت ردا على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير عمر العبد من قرية كوبر، وهدم منازل شهداء، واحتفاء بذكرى إعلان الاستقلال الهندي.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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