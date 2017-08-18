ثلاثي الأهلي يقودون منتخب المحليين في لقاء الصعود أمام المغرب

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كتب: عاصم سلامة

يواجه منتخب مصر للمحليين نظيره المغربي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط.

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وأعلن المدير الفني حمادة صدقي عن التشكيل الذي سيخوض اللقاء وهو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسين الشحات- أحمد عبدالعزيز "مودي"- محمود عزت- أيمن أشرف.

خط الوسط: فريد شوقي- محمد فتحي- إبراهيم حسن- عمرو بركات- أحمد الشيخ.

الهجوم: حسام حسن.

وكان الثنائي أحمد نبيل "مانجا" وأحمد داوودا قد شاركا في لقاء الذهاب بدلا من "فريق شوقي وعمرو بركات"، الذي انتهي بالتعادل الايجابي "1 - 1".