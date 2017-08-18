«التحرير» تكشف عن حقيقة تعرض مروان محسن لانتكاسة الصليبي

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر المستجدات الخاصة بإصابة مروان محسن، مهاجم المارد الأحمر، بالرباط الصليبي، في أثناء مشاركته مع منتخب مصر، في كأس الأمم الإفريقية.

وأكد المصدر لـ«التحرير»، أن مروان محسن يخضع للبرنامج التأهلي الذي وضعه له «مايير» الطبيب الألماني، الذي أجرى العملية الجراحية للاعب.

وأضاف المصدر أن مهاجم الأهلي سوف يغادر لألمانيا في شهر أكتوبر المُقبل، للتأكد من تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

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وتابع "اللاعب يمارس برنامجه بشكل طبيعي للغاية، وما يتردد عن أن اللاعب تعرض لانتكاسة ويُعاني من آلام في الركبة بسبب الجراحة غير صحيح بالمرة".

وأضاف "البعض لا يعرف أن الفيفا يتحمل نفقة تكاليف علاج «مروان»، ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظامًا جديدًا لعلاج هذه الإصابة قد يصل لتسعة أشهر، وكل الترتيبات الخاصة بالبرنامج العلاجي أو موعد خضوعه لتدريبات الكرة تتم تحت إشرافه".

واختتم "اللاعب يُنفذ البرنامج العلاجي بدقة شديدة، ولا يريد أن يسبق الأحداث دون التئام كامل للقطع".