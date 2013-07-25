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الحلقة (14) من "تحت الأرض": كرارة ينجح في إعادة ابنه المختطف

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الحلقة (14) من "تحت الأرض": كرارة ينجح في إعادة ابنه المختطف الحلقة (14) من "تحت الأرض": كرارة ينجح في إعادة ابنه المختطف

كتب : الوطن منذ 35 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (14) من مسلسل "تحت الأرض"، خطف فريال التي تجسد شخصيتها دينا الشربيني، طليقة جمال، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، لابنها "سليم"؛ للضغط على طليقها باسترداد أموال زوجها "الكومي".

كما شهدت أحداث الحلقة، نجاح كرارة في استرجاع ابنه، ومواجهة "الكومي"، وتأكيده أنه لم يسرق نقوده، في إحدى العمليات المشبوهة التي يقوم بها. وشهدت حلقة اليوم، لأيضا محاولة "منى" التي تجسد شخصيتها إنجي المقدم، بإعادة "ليلى" التي تجسد شخصيتها أمل أبو شوشة، للعمل بالقناة، والموافقة على كافة شروطها.

المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.

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