غدًا.. "الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها

كتبت- هاجر حسني:

قال عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إنه في إطار دور الهيئة في إصلاح المؤسسات الصحفية وهياكلها، ومواجهة المشكلات المالية والإدارية تعقد الهيئة مساء غدٍ السبت الاجتماع الرابع لها مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية بمؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر".

وأضاف حسن، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاجتماع الرابع يأتي ضمن خمسة اجتماعات دعت إليها الهيئة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر مع قيادات المؤسسات القومية، إذ سيتناول مناقشات عامة في إطار دور الهيئة وتواصلها مع رؤساء مجالس الإدارات، كما سيناقش إعطاء دفعة لمسيرة المؤسسات الصحفية القومية في المرحلة الحالية لمواكبة التوجهات الخاصة بدور الإعلام في مواجهة الارهاب، والتعبير عن الإنجازات التي تشهدها مختلف القطاعات.

ويعقد الاجتماع فى السابعة مساء غد، استجابة لدعوة الكاتبين الصحفيين سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية.

يذكر أن الهيئة عقدت ثلاثة اجتماعات تشاورية تركزت على بحث دور المؤسسات القومية في تثبيت أركان الدولة، ومواجهة محاولات إفشالها، اضافة إلى بحث سبل اعادة هيكلة المؤسسات القومية، وتطوير أداءها وحل مشكلات ديونها.

وعقد الاجتماع الاول بمقر الهيئة بالشركة القومية للتوزيع، تلاه الاجتماع الثاني بمؤسسة الاهرام، واستضافت مؤسسة الأخبار الاجتماع الثالث، ويعقد الرابع غدا بدار التحرير على ان تستضيف وكالة أنباء الشرق الاوسط الاجتماع الخامس والأخير السبت المقبل.

وعقد السبت الماضي الاجتماع التشاوري الثالث بين الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بمؤسسة أخبار اليوم، والذي تركز على مناقشة استكمال بحث إصدار مدونات سلوكية حول أخلاقيات النشر فى القضايا الوطنية.