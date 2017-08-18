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قطر تدشن خط ملاحي جديد مع الكويت بعد تجارب مماثلة مع عُمان وتركيا

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مصراوي Masrawy

قطر تدشن خط ملاحي جديد مع الكويت بعد تجارب مماثلة مع عُمان وتركيا

06:39 م الجمعة 18 أغسطس 2017

قطر تدشن خط ملاحي جديد مع الكويت بعد تجارب مماثلة مع عُمان وتركيا

القاهرة – (مصراوي)
أعلنت وزارة النقل والمواصلات القطرية اليوم الجمعة تدشين خط جديد لنقل الحاويات بشكل مباشر بين ميناء حمد في الدوحة وميناء الشويخ في دولة الكويت.

وذكرت الوزارة في بيان لها إن الخط الجديد يوفر "خدمة مثالية" لنقل البضائع القابلة للتلف والمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى قطر بشكل أسبوعي.

وتلعب الكويت دور الوسيط بين الدول المقاطعة لقطر والدوحة منذ انفجار الأزمة في الخامس من يونيو من العام الجاري، حينما أعلنت دول ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وكانت قطر أعلنت في وقت سابق عن تدشين خطوط ملاحية جديد مع دول مثل الهند وتركيا وسلطنة عمان وباكستان.

وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة النقل القطرية عن تدشين خط ملاحي جديد لنقل البائع بين قطر وسلطنة عمان ويطلق من خلاله خدمة الشحن السريعة عبر 5 رحلات أسبوعية بين موانئ صحار وصلالة بعُمان وميناء حمد في قطر.

وجاء ذلك بعد فترة أيضًا من إطلاق وتدشين 5 خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد وعدد من المونئ مثل "موندرا" و"نافا شيفا" في الهند، وخط مباشر مع الموانئ التركية.

واتهمت الدول الأربع المقاطعة للدوحة، قطر بدعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول الداخلية واستهداف أمن واستقرار المنطقة. وعرضت وسائل إعلامية سعودية وإماراتية وبحرينية على مدار الأسابيع الماضية مجموعة من الأفلام الوثائقية تبرز دور قطر في دعم تنظيمات إرهابية في المنطقة واحتضان أشخاص على قائمة الإرهاب الدولي.
وأغلقت دول البحرين والسعودية والإمارات حدودها البرية والبحرية والجوية أمام قطر في وقت سابق من الأزمة.

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