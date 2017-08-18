مسئول أممي: 17 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة
مسئول أممي: 17 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة
06:37 م الجمعة 18 أغسطس 2017
نيويورك - (أ ش أ):
أكد ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، اليوم الجمعة، أن 17 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في اليمن، وأن المعاناة الإنسانية هناك تتفاقم مع استمرار النزاع.
وطالب أوبراين -خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمن حول الأزمة اليمنية وفقا لقناة (العربية الحدث ) الإخبارية- المجتمع الدولي بتقديم كافة أنواع المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، منوها بحاجة اليمن إلى 23 مليار دولار لتمويل تلك المساعدات.
وأوضح المسئول الأممي أن 25 % من الشعب اليمني بما في ذلك العاملين في القطاع العام لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكتوبر الماضي، وأن اليمن يستورد قرابة 90% من الأغذية والوقود والأدوية، ولفت إلى أن الاشتباكات في اليمن زادت بنسبة 50% خلال الفترة الأخيرة.
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