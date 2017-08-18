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إيطاليا ترفع التدابير الأمنية بعد هجومين إرهابيين في إسبانيا

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مصراوي Masrawy

إيطاليا ترفع التدابير الأمنية بعد هجومين إرهابيين في إسبانيا

06:36 م الجمعة 18 أغسطس 2017

إيطاليا ترفع التدابير الأمنية بعد هجومين إرهابيين في إسبانيا

الشرطة الايطالية

روما - (د ب أ)أعلنت وزارة الداخلية الايطالية اليوم الجمعة أنه سيتم رفع الأمن في المناطق المزدحمة والمساحات العامة البارزة في أعقاب الهجومين الارهابيين اللذين أسفرا عن مقتل 14 شخصا في اسبانيا.وقال وزير الداخلية ماركو مينيتي في بيان "طلبت رفع مستوى اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية حول الأهداف الأكثر عرضة للخطر، وكذلك الأماكن المزدحمة".وصدر التوجيه بعد أن ترأس مينيتي اجتماعا مع رجال الشرطة والمخابرات.يذكر أن إيطاليا هي الدولة الاوربية الكبرى الوحيدة التي نجت من الهجمات الارهابية في السنوات الأخيرة.ويخضع الدخول في روما، إلى المواقع السياحية المهمة مثل كاتدرائية القديس بطرس، والكولوسيوم وشارع فيا ديل كورسو للتسوق، لحماية بالمركبات المدرعة، للحد من خطر وقوع هجمات.وقال مينيتي يوم الثلاثاء الماضي إنه "لا يوجد أثر لتهديد وشيك" للإرهاب في إيطاليا، وأشاد بخطة حكومية تسمح بترحيل المشتبه فيهم من الاسلاميين الاجانب للمساعدة في الحفاظ على أمن البلاد.وأضاف الوزير أن حوالى 199 شخصا أعيدوا قسرا الى بلادهم منذ بدء تطبيق الخطة في يناير 2015.

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