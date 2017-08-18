الخارجية الروسية: نعول على مشاركة المعارضة السورية في محاربة الإرهاب

موسكو - (أ ش أ):

أعربت روسيا عن أملها في أن تنخرط المعارضة السورية بصورة أكبر في عملية مكافحة الإرهاب في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه بخصوص محادثات أستانا، لا يمكن لأحد أن يتجاهل واحدة من أهم نتائج خفض التصعيد في سوريا، وهي إمكانية تركيز القوى العسكرية والوسائل الأخرى على القضاء على البؤر الإرهابية في سوريا.

وقال بيان الخارجية الروسية "نحن نعول على مشاركة المعارضة السورية ومساهمتها بشكل أكثر نشاطا في النزاع الحالي، وذلك على الصعيد العسكري والسياسي والفكري"، وأكد ضرورة تكثيف الجهود في إطار صيغة أستانا، لتأسيس منطقة خفض تصعيد جديدة في مدينة (إدلب).

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تمكنها من جذب جميع فصائل المعارضة المسلحة المعتدلة إلى نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في (الغوطة الشرقية).

وأوضح بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها وقعت اتفاقية مع إحدى أكبر الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية، تنص على محاربة عناصر تنظيم (داعش) وجبهة النصرة، بالإضافة لتحسين أحوال المعيشة، في المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعة المسلحة.