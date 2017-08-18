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الدفاع الروسية: فصيل سوري معارض ينضم للهدنة

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مصراوي Masrawy

الدفاع الروسية: فصيل سوري معارض ينضم للهدنة

06:29 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الدفاع الروسية: فصيل سوري معارض ينضم للهدنة

موسكو - (أ ش أ): 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، انضمام فصيل (فيلق الرحمن) التابع للمعارضة السورية التي تنشط في غوطة دمشق الشرقية إلى الهدنة في سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن التوقيع على اتفاقية انضمام الفصيل المعارض إلى نظام وقف إطلاق النار تم اليوم في جنيف بحضور ممثلين عن الوزارة والفصيل السوري، وأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم.

وأكد البيان أنه بتوقيع الفيلق على الاتفاقية، أصبحت كافة الفصائل المعارضة التي تنشط في الغوطة الشرقية مشاركة في نظام الهدنة، وأوضح أن الاتفاقية تنص على توقف الفصيل عن أي عمليات قتالية، بما في ذلك منع عمليات قصف تستهدف البعثات الدبلوماسية في دمشق.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية، أكد ممثلو (فيلق الرحمن) استعدادهم لمحاربة إرهابيي (داعش) و(جبهة النصرة) بلا هوادة، كما أنهم اقترحوا إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصيل في منطقة تخفيف التوتر.

يشار إلى أنه في 22 من الشهر الماضي، وقعت وزارة الدفاع الروسية على اتفاقية مماثلة مع فصيل (جيش الإسلام) السوري المعارض الذي تنشط وحداته في الغوطة الشرقية أيضا.

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