رئيس وزراء إيطاليا يعلن اسمي إيطاليين لقيا مصرعهما في هجوم برشلونة
رئيس وزراء إيطاليا يعلن اسمي إيطاليين لقيا مصرعهما في هجوم برشلونة
06:27 م الجمعة 18 أغسطس 2017
روما - (أ ش أ):
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني اسمي المواطنين الإيطاليين اللذين لقيا مصرعهما في هجوم الدهس الإرهابي في مدينة "برشلونة" الإسبانية.
وقال جينتيلوني - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة - إن بلاده ستذكر برونو جولوتا ولوكا روسو وتتضامن مع عائلتيهما، مؤكدا أن "الحرية ستهزم بربرية الإرهاب".
جدير بالذكر أن جولوتا - البالغ من العمر 35 عاما - وضع نفسه بين الشاحنة وبين طفليه أثناء وقوع الحادث، فيما أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن روسو - البالغ من العمر 25 عاما - طالب جامعي كان يعيش شمالي إيطاليا.
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