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رئيس وزراء إيطاليا يعلن اسمي إيطاليين لقيا مصرعهما في هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إيطاليا يعلن اسمي إيطاليين لقيا مصرعهما في هجوم برشلونة

06:27 م الجمعة 18 أغسطس 2017

رئيس وزراء إيطاليا يعلن اسمي إيطاليين لقيا مصرعهما في هجوم برشلونة

روما - (أ ش أ):
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني اسمي المواطنين الإيطاليين اللذين لقيا مصرعهما في هجوم الدهس الإرهابي في مدينة "برشلونة" الإسبانية.

وقال جينتيلوني - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حسبما نقلت (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة - إن بلاده ستذكر برونو جولوتا ولوكا روسو وتتضامن مع عائلتيهما، مؤكدا أن "الحرية ستهزم بربرية الإرهاب".

جدير بالذكر أن جولوتا - البالغ من العمر 35 عاما - وضع نفسه بين الشاحنة وبين طفليه أثناء وقوع الحادث، فيما أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن روسو - البالغ من العمر 25 عاما - طالب جامعي كان يعيش شمالي إيطاليا.

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