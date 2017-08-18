رئيس وزراء إيطاليا يعلن اسمي إيطاليين لقيا مصرعهما في هجوم برشلونة

روما - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني اسمي المواطنين الإيطاليين اللذين لقيا مصرعهما في هجوم الدهس الإرهابي في مدينة "برشلونة" الإسبانية.

وقال جينتيلوني - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة - إن بلاده ستذكر برونو جولوتا ولوكا روسو وتتضامن مع عائلتيهما، مؤكدا أن "الحرية ستهزم بربرية الإرهاب".

جدير بالذكر أن جولوتا - البالغ من العمر 35 عاما - وضع نفسه بين الشاحنة وبين طفليه أثناء وقوع الحادث، فيما أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن روسو - البالغ من العمر 25 عاما - طالب جامعي كان يعيش شمالي إيطاليا.