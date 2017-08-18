سكاي نيوز: مقتل 40 من قوات الجيش السوري في "عين ترما والجوبر"

دمشق - (أ ش أ):

ذكرت قناة (سكاي نيوز)، اليوم الجمعة، أن قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات إيرانية واصلت محاولاتها لاقتحام منطقتي (عين الترما) بالغوطة الشرقية و(حي الجوبر) الدمشقي.

ونقلت (سكاي نيوز) عمن وصفتهم بـ"مصادر عسكرية" أن أكثر من 40 فردا من الجيش السوري قتلوا في منطقتي (الترما والجوبر) خلال اليومين الأخيرين.

وأشارت القناة إلى أن الاشتباكات تتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف، وسقط أكثر من 50 صاروخ أرض - أرض بالاضافة إلى عشرات القذائف المدفعية، في المنطقتين.

على جانب آخر، ذكرت القناة أن مقاتلات حربية سورية استهدفت بغارات جوية متتالية مواقع للجيش السوري الحر في البادية السورية.

وأوضحت أن الغارات استهدفت أطراف مخيم الحدلات على الحدون مع الأردن دون ورود معلومات عن وقوع قتلى، وأن الحدود السورية الأردنية شهدت تقدما لقوات النظام السوري مدعومة بميليشيات إيرانية، وسيطرت على نقاط عدة على الشريط الحدودي.