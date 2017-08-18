سكاي نيوز: 3 جرحى مغاربة بين ضحايا حادث الدهس في برشلونة
سكاي نيوز: 3 جرحى مغاربة بين ضحايا حادث الدهس في برشلونة
06:24 م الجمعة 18 أغسطس 2017
كردون امني بعد هجوم الدهس الإرهابي ببرشلونة"
الرباط - (أ ش أ):
أعلنت مصادر في وزارة الخارجية المغربية، وجود جرحى من المواطنين المغاربة في حادث الدهس ببرشلونة مساء أمس الخميس.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة، أن الجرحى المغاربة بينهم طفل حالته خطيرة، مشيرة إلى أن قنصلية المغرب في برشلونة تعمل على تجميع المعلومات الخاصة بالحادث الإرهابي.
كان السلطات الإسبانية قد أعلنت اليوم، ارتفاع عدد ضحايا هجومي برشلونة إلى 14 قتيلا، بعد وفاة إحدى المصابات في الهجوم الثاني الذي وقع ببلدة كامبرليس.
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