الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "طاحون الشر 2": ناصر يبدأ عمله في خان أبو شكري، وعاصم يقول أن زيدو ليس ابن الزعيم

كتب : شاهيستا شريف منذ 31 دقيقة

في أحداث الحلقة "الثالثة عشر" من مسلسل "طاحون الشر 2" يذهب أبو شكري لخان الزعيم أبو حمدي ويفتحه، فيعلم عاصم بذلك ويطلب مقابلته ويقول له أن الخان ليس من حقه في الميراث فيطلبون الشيخ عبد التواب للحكم في هذه المسألة. فيقول الشيخ أنه لا يحق لفخرية أي ميراث وأن المال يقسم على نرجس وأبو شكري، ربع المال لنرجس والباق لأبو شكري، فيقول عاصم بك أن زيدو ليس ابن الزعيم. ويقترح البري على عاصم بك البحث عن أحد يعرف بقصة الداية وفيقة حتى يحكيها ويعرفون أن زيدو ليس ابن الزعيم.

تقلق وفاء من زيارات ناصر لبيت أبو شكري. وتطلب نظيرة من زوجها أن يزوجوا ناصر فيعدها بأن يبحث له عن بيت كبير ويطلب منها البحث له عن عروس. وتذهب أم محفوظ لعائلة أبو ناصر لتطلب منهم أن تطل هيام على محفوظ لأن رجله تؤلمه، فترفض وفاء ويقترح ناصر أن يذهب محفوظ لبيتهم، فتراه هيام وتقول أنه يجب أن يذهب للمستشفى.

تؤنب فخرية أم ميسرلأنها اعطت أم شكري الدواء، فتقول لها أنها لن تحمل لأنها أعطتها دواء واحد فقط وليس الاثنان التي كتبتهما لها أم رضا.

يبدأ ناصر بالعمل مع أبو شكري في الخان، ويتضايق أبو ناصر من ان ابنه أجير فتقول وفاء أنه لا يعمل عند أحد غريب فهو يعمل عند عمه أبو شكري الذي استولى على مال أخيه الزعيم، ثم تطلب منه أن يرجع الحق لأصحابه، ولكن أبو ناصر يخاف أن يزعل ناصر إذا علم أنه ليس ابنه ويتركهم، فتقول له وفاء أن زعل رب العالمين أكبر من زعلهم.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، و تناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.