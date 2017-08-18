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نواب: رفع سعر الفائدة يؤدي لانكماش الاستثمار وركود الاقتصاد

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نواب: رفع سعر الفائدة يؤدي لانكماش الاستثمار وركود الاقتصاد نواب: رفع سعر الفائدة يؤدي لانكماش الاستثمار وركود الاقتصاد

التحرير

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اعترض عدد من نواب البرلمان، على قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي للمرة الثالثة منذ نوفمبر الماضي، بعد قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدين أن هذا القرار يسير عكس اتجاه الاستثمار ويؤدي إلى انكماش الاستثمار وركود الاقتصاد.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرار سببه ارتفاع نسبة التضخم، ما يتسبب في انكماش الاستثمار في ، ويضر بالسياسة النقدية للدولة.

وأضاف الشريف، لـ«التحرير»، أن التضخم زاد بنسبة 35.3%، وهذا غير مسبوق في مصر بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مؤخرًا، ويعد ارتفاع التضخم من ضمن أضراره، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، دعم المنتج المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي يكون هناك إنتاج جيد.

وأوضح أن اللجنة وضعت عدة ملاحظات على لائحة قانون الاستثمار وأرسلتها إلى وزيرة الاستثمار، سحر نصر، مضيفا: «لا ندري هل أخذت الوزيرة بتلك الملاحظات من عدمه، ولم نطلع على اللائحة حتى الآن بعد اعتمادها أمس من قبل مجلس الوزراء».

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وشدد على ضرورة إعادة النظر في رفع سعر الفائدة مرة أخرى، خشية حدوث ركود اقتصادي بسبب رفعها مرتين خلال شهرين، مطالبا بضرورة أن تكون هناك سياسة قوية في مكافحة الفساد للحد من الموارد المستنزفة دون جدوى.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تقليل نسبة الاستثمار في المشروعات الصغيرة، والتجارة بشكل كبير، لاتجاه بعض رجال الأعمال إلى إيداع الأموال في البنوك، وعدم استثمارها.

وأضاف عمر، لـ«التحرير»، أن صندوق النقد اقترح رفع سعر الفائدة، خلال مراجعته لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالقرض، مؤكدًا أن القرار سيكون له أثر سلبي على الاستثمار والمشروعات الصغيرة، وزيادة الدين المحلي.

وأشار إلى أن تقليل الواردات ساهم في وصول ميزان المدفوعات لـ18 مليار دولار، متمنيا أن يحدث خلال الفترة المقبلة استقرارا في الأسعار.

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التحرير

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