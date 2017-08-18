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الشوباشي: «مينفعش ناخد بكلام نقلة الحديث.. ده بقاله أكتر من ألف سنة»

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الشوباشي: «مينفعش ناخد بكلام نقلة الحديث.. ده بقاله أكتر من ألف سنة» الشوباشي: «مينفعش ناخد بكلام نقلة الحديث.. ده بقاله أكتر من ألف سنة»

التحرير

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قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، اليوم الجمعة، إن المسلمين فقدوا لغة وقيمة الحوار مع الآخر، لافتةً إلى أن هناك مصائب تحدث باسم الدين، مشيرةً إلى أن الحوار لدى الأفراد أصبح بـ«التفجير والإرهاب والأحزمة الناسفة والعربات المفخخة».

وأضافت الكاتبة، خلال مداخلة ببرنامج «عم يتساءلون»، عبر فضائية «LTC»، أن «الأمة لم تُصبح فقط في ذيل الأمم، بل أصبحنا فئة مكروهة»، موضحةً أنه على المؤسسات الدينية أن تُحارب الفكر المتطرف، وتؤكد أنه ليس من الإسلام في شيء.

وتابعت، «إحنا عايشين في الألفية الثالثة، مينفعش نتعامل بتعاليم حد من نقلة الحديث، هنلتزم بكلام واحد بقاله أكتر من ألف سنة؟ مينفعش كده، الرسول قال (أنتم أعلم بأمور دنياكم)».

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