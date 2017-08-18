 وزير النقل يتفقد ورش أبو غاطس لتشغيل القطارات

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أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، جولة تفقدية داخل ورش أبوغاطس للتشغيل والتجهيز اليومي للقطارات.

وتابع الوزير انتظام العمل في أقسام الورشة المختلفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بعدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من سلامة حالتها الفنية، ثم التقى بعدد من العاملين بالورشة، وطلب منهم بذل مزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

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الوزير وجَّه رئيس وقيادات السكك الحديدية، بتوفير قطع الغيار المطلوبة بشكل عاجل، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير كافة ورش الهيئة بشكل شامل، وفق جدول زمني محدد؛ لزيادة إنتاجيتها، وكي تساهم في تطوير وتحسين إسطول السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الزيارات للورش ستتكرر، وكلف بتكثيف العمل، ورفع درجة الاستعداد، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.