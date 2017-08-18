اكتشاف أطلال منطقة سكنية من العصر القبطي في المنيا

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أعلن أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، تمكن البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار، من اكتشاف مقابر صخرية وأطلال منطقة سكنية ترجع للعصر القبطي، أثناء أعمال الحفائر بالمنطقة الأثرية جوار جبانة النصارى بمدينة البهنسا في محافظة المنيا.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، أن المقابر الصخرية تعود للقرن الخامس الميلادي، وتحتوي على مجموعة من حجرات للدفن تبلغ مساحتها "50م×70م"، أما المنطقة السكنية فمساحتها نحو "100م×120م"، وبها بقايا منازل عبارة عن بقايا سكن لراهب من الطوب اللبن، ما يدل على أن المنطقة الأثرية بجبانة النصارى كانت مجمع الرهبان، حيث تم العثور بها أيضًا علي مجموعة من المنشوبيات وبئر للمياه.

وأكًد "السمسطاوي"، أن أعمال الحفر الأثري في جبانة النصارى بدأت عام ٢٠٠٨، حيث نجحت البعثة في الكشف عن بقايا مبنى لكنيسة من القرن الخامس الميلادي من الطوب اللبن، والكشف عبارة عن مقصورة وصالة رئيسية للصلاة وبعض الحجرات ذات جدران مغطاة من الملاط عليها زخارف ملونة وكتابات و ترانيم باللغة القبطية تحمل اسم القديس فيبامون.

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ومن جانبه قال جمال أحمد محمد مدير عام آثار منطقة مغاغة، أن البعثة استكملت أعمال الحفائر عام ٢٠١٣، حيث تم العثور على بقايا جدران من الطوب اللين لحجرة الصلاة وحجرة لأحد الرهبان وحجرة طعام ومطبخ ومخزن للغلال، زينت جدرانها جميعًا بالصلبان، إضافة إلى الجزء السفلي لشاهد قبر كاهن بعمق ٦.٣متر وقطر ٣ متر تقريبًا؛ كما تم العثور على بعض العملات المعدنية والأواني الفخارية التي تم إيداعها المخازن المتحفية للترميم والدراسة.

وأوضح جمال محمد، أن مدينة البهنسا تقع على الضفة الغربية لنهر النيل قرب مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، وعرفت في العصور الهلنستية باسم أوكسيرنخوس ، كما عرفت في العصر الإسلامي باسم مدينة البهنسا نسبة إلى بهاء النساء الذي عرفت به بنت حاكم المدينة عند الفتح الإسلامي لها.