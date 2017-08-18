سعاد صالح للرجال: تزينوا لزوجاتكم (فيديو)

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قالت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن، إنه على الزوج أن يتزين لزوجته، موضحة أن الله سبحانه وتعالى قال :"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ".

وأضافت صالح، خلال لقائها ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم" :"لازم الزوج يعمل للزوجة زي ما هى بتعمله بالظبط، ومش كل حاجة زوجة ناشز.. في كمان زوج ناشز"، موضحة أن العنف ضد المرأة أصبح ظاهرة منتشرة حتى في بلاد أوروبا.

وتابعت: "الله سبحانه وتعالى وضع ضوابط داخل الأسرة تنص على المعاشرة بالمعروف بين الزوجين"، مشيرة إلى أن الأزواج يستغلون حق القوامة على الزوجة بشكل خاطئ وصادم، فالقوامة هى درجة تيسير فقط لأمور الحياة فى حدود ما شرعه الله به وما ألزمه به فى نفقة ورزق وسكن.