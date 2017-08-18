حتى المصري القديم كان «قلاّش».. ما لا تعرفه عن «الكاريكاتير» عند الفراعنة

التحرير

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منذ بداية الحضارة، استخدم الكاريكاتير كفن لنقد الظروف الاجتماعية أو السياسية، أو للتعبير عن تجربة عاشها الرسام، وعرفت مصر القديمة هذا النوع من الفن منذ القدم، حيث استطاع الفنان المصري القديم أن يعبر عن الظروف التي يراها عن طريق هذا النوع من الفن، وأمدتنا المصادر والقطع الأثرية بعدد من المناظر التي تعكس ريادة مصر القديمة في هذا الفن.

لم يسخر المصري القديم من الظروف التي عاشها من خلال الرسومات فقط، بل استخدم التعبير والتشبيه الأدبي، وهذا ما عكسته كسارات الفخار "أوستراكا"، التي اكتشفت في منطقة "دير المدينة" بالأقصر من النكات أو التشبيهات، التي استخدمها العمال فيما بينهم، وكان يفضل الفنان تصوير بعض الحركات، التي تعطي شيئًا من المرح على المنظر، مثل مناظر الزرافة ذات العنق الطويل التي يتسلقها قرد، التي ظهرت على سبيل المثال بمقبرة رخميرع.

وكان فن الكاريكاتير في مصر فنًا مرنًا، يمكن أن يتقبل جميع الآراء، فلم تظهر نصوص بجانب الرسومات توضح ماذا كان يقصد الفنان من هذا المنظر بالتحديد، فكان تحليل المنظر يترك لخيال المشاهد.

ويحتفظ المتحف المصري في التحرير بواحدة من البرديات، التي عبرت عن فكرة الكاريكاتير، وتعود تلك البردية إلى عصر الدولة الحديثة، وتصور فأرًا يجلس على كرسيه، ممسكًا بكأس، ويقوم على خدمته مجموعة من القطط، فتظهر أمامه قط يسقيه وخلفه من يحمل له الطفل، وآخر يمسك بمروحة.

ومن مناظر القطط والفئران، هناك منظر يمثل مأدبة طعام يظهر فأر يجلس على كرسي أمامه قط، يمسك له بأوزة ومروحة، ومن المناظر الطريفة منظر القط، الذي يعد العصير للفأر، ويمسك له "شفاطة"، ويجلس أمامه قطة صغيرة، وخلف هذا الفأر يظهر قط آخر يقوم بخدمة الفأر، وظهر هذا المنظر في إحدى اللوحات، لكن صور عليه أشخاص، لكن كان من يجلس ويحتسي "البيرة" شخص ليس مصريًا، نظرًا لوجودهم في تلك الفترة كجنود في الجيش.

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عمل آخر يعبر عن المثل المصري الشعبي "سلموا القط مفتاح الكرار"، وموجود على بردية بالمتحف البريطاني، يظهر فيه قط يرعى مجموعة من الأوز، ويظهر باقي منظر البردية ثعلبين يقومان برعي مجموعة من الماعز، وعلى تلك البردية منظر لعبة السنت "تشبه الشطرنج"، يظهر الأسد يلاعب غزال الذي يتضح عليه الخوف أثناء اللعب.

وفي بردية بمتحف تورين، التي تصور مجموعة من العازفين، لكن من الحيوانات "الأسد، التمساح، الحمار، القرد"، ولم تكن تلك أول مرة تظهر فيها الحيوانات العازفة، فيوجد عدد من المناظر الأخرى التي تحمل نفس المنظر مثل منظر لثعلب يعزف على مزمار وترقص ماعز صغيرة على تلك الأنغام، ومنظر آخر يصور قردين يعزفان على آلة الهارب.

ومن تورين منظر لمعركة بين مجموعة من الفئران، التي تقتحم قلعة القطط، ويظهر أحد تلك الفئران يطلق السهام من العجلة الحربية، التي يجرها كلبان، ويظهر أمام العجلة الحربية فئران تحمل دروعًا وأسلحة تتجه نحو القلعة التي تدافع عنها مجموعة من القطط.