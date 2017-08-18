هذه أهم إسهامات «آبل» في صناعة السيارات

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كشفت شركة "آبل" الأمريكية، عن عملها على تطوير مجموعة من أجهزة الاستشعار الخاصة بالسيارات، لاستخدامها ضمن عوامل الأمان والسلامة بشكل رئيسي.

وحسب شبكة "CNBC" الأمريكية، فإن الشركة العالمية المتخصصة في الصناعات التكنولوجية، أكدت عزمها خوض تجربة جديدة في تطوير الحساسات وأجهزة الاستشعار تقنيًا.

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وتهدف "آبل" إلى تقليل معدلات حوادث الطرق الناتجة عن الخلل الواقع في أجهزة الاستشعار، ومن ثم جعلها أكثر قدرة على متابعة السيارات المقاربة لها في شتى الاتجاهات، وتفادي الاصطدام بها دون تدخل العنصر البشري.