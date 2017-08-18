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افتتاح وحدة عناية جديدة بحميات الإسكندرية بسعة 8 أسرة

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مصراوي Masrawy

افتتاح وحدة عناية جديدة بحميات الإسكندرية بسعة 8 أسرة

06:11 م الجمعة 18 أغسطس 2017

افتتاح وحدة عناية جديدة بحميات الإسكندرية بسعة 8 أسرة

ارشيفية

الإسكندرية - أ ش أ:
افتتح الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد.

وصرح الدكتور هشام الدخس مدير المستشفى أن الوحدة الجديدة تضم 8 أسرة عناية مركزة كاملة التجهيزات بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه تم توفيرها بالكامل من مساهمات المجتمع المدنى، ليرتفع عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى إلى 23 سريرًا.

وأضاف أن وكيل وزارة الصحة قام بجولة بأقسام المستشفى، كما عقد لقاء مع الأطباء لمناقشة المشكلات والرؤية المستقبلية للمستشفى، ووافق على تخصيص مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه لتطوير بعض أقسام المستشفى للمساهمة في رفع مستوى الخدمة للمريض.

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Asha

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