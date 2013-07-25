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الحلقة "14" من "ياسمين عتيق": "إسماعيل" يعجل بعقد قران "جورية" على "جواد"

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الحلقة "14" من "ياسمين عتيق": "إسماعيل" يعجل بعقد قران "جورية" على "جواد" الحلقة "14" من "ياسمين عتيق": "إسماعيل" يعجل بعقد قران "جورية" على "جواد"

كتب : محمد أبوضيف منذ 12 دقيقة

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "ياسمين عتيق"، لقاء بين جورية وشقيقها إسماعيل، و"زمردة" بأبيها، وكشف لهم عن تفاصيل الأحداث التي مر بها منذ الهروب من خان الدكة وحتى الوصول لمنزل صفية.

كما رفض شقيق زمردة استقبالها بالمنزل، وطرها خارجه، معلنا لأهل الحارة عن افتها، كما بادر إسماعيل بتقديم موعد عقد قران جورية على جواد الصباغ.

المسلسل السوري "ياسمين عتيق" تدور أحداثه عن مرحلة مهمة من تاريخ دمشق، تبدأ بحكم الوالي رؤوف الباشا، مرورا بحكم علو باشا وسليم باشا، وصولا لحملة إبراهيم باشا وما وصلت له البلاد من ازدهار.

ويرصد العمل التلون الطائفي والإنساني بين المسلمين والمسيحيين واليهود، وهي البيئة الاجتماعية التي كانت سائدة في مرحلة زمنية هامة من دمشق.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي وإخراج المثنى صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وأمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.

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