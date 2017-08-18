مقتل 7 من مسلحي "داعش" في قصف جوي بمحافظة الأنبار العراقية
مقتل 7 من مسلحي "داعش" في قصف جوي بمحافظة الأنبار العراقية
06:20 م الجمعة 18 أغسطس 2017
قصف جوي
بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بمقتل 7 عناصر من تنظيم (داعش) في قصف جوي لقوات التحالف الدولي خلال عبورهم من مدينة القائم غربي العراق إلى الحدود السورية.
وقال المصدر - في تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية - "إن طيران التحالف الدولي قصف عددا من عناصر (داعش) خلال محاولتهم العبور من القائم بمحافظة الأنبار إلى حدود سوريا".. مضيفا أن القصف أسفر عن مقتل سبعة من عناصر التنظيم الإرهابي وتدمير أسلحة وأعتدة كانت بحوزتهم.
يذكر أن تنظيم "داعش" سيطر على مدينة القائم والحدود العراقية السورية منذ قرابة ثلاث سنوات، فيما أكملت القوات الأمنية والعشائر استعداداتها لتحرير المدينة.
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