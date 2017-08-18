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الطيران العراقي يدمر مقرين لـ"داعش" في تلعفر

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مصراوي Masrawy

الطيران العراقي يدمر مقرين لـ"داعش" في تلعفر

06:17 م الجمعة 18 أغسطس 2017

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية اليوم الجمعة، تدمير مقر قيادة وسيطرة، وآخر لعقد الاجتماعات، تابعين لتنظيم "داعش" وذلك في قصف جوي على قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية) "إنه استنادا لمعلومات خلية استخبارات قيادة عمليات قادمون يا نينوى التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، وجهت طائرات (إف - 16) ضربات جوية عدة في قضاء تلعفر".

وأضاف البيان أن الضربات أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والعتاد، ومعمل لتفخيخ العجلات، ومقر قيادة وسيطرة، مشيرا إلى تدمير مقر لعقد الاجتماعات أدى إلى قتل العديد من عناصر داعش الإرهابي.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" يسيطر على قضاء تلعفر منذ عام 2014 ويعتبر آخر معاقله في محافظة نينوى، فيما تستعد القوات الأمنية لاقتحام القضاء واستعادة السيطرة عليه من قبضة التنظيم.

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